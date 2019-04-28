Из Спасска в Старую Рязань снова не проехать напрямую

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-28T13:55:22+03:00

Самая короткая дорога из Спасска-Рязанского на другой берег Оки – через мост Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Управление МЧС по Рязанской области сообщило, что 28 апреля движение по наплавному мосту через реку Ока у села Фатьяновка Спасского района временно прекращено. Дано объяснение, что это делается «в связи с технической необходимостью».

У подъездов к мосту выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами на другом берегу Оки не нарушено, так как имеется объездная дорога через мост у села Троица, но таким образом путь из Спасска в Фатьяновку, Исады или Разбердеево увеличился на 15-30 км.

Мост, о котором идет речь, уже разводился 10 апреля для выхода льда из Спасского затона. Тогда движение было прервано менее чем на сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU