Из компартии исключен сын бывшего рязанского губернатора

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-28T12:20:19+03:00

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Из рядов КПРФ исключен Андрей Любимов, сын Вячеслава Любимова, возглавлявшего Рязанскую область в 1997-2004 годах. Такое решение принял областной комитет партии большинством голосов.

Исключение связано с тем, что после конференции регионального отделения, прошедшей в ноябре 2018 года и обновившей руководство организации, Андрей Любимов не согласился с решением и уведомил коллег, что намерен оспорить его в суде. Таким образом, товарищи получили повод считать, что он не подчиняется партийной дисциплине.

В 2017 году Андрей Любимов, работавший юристом и возглавлявший один из районных комитетов партии, претендовал на роль кандидата в рязанские губернаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU