Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-28T11:07:36+03:00

Это фото из социальной сети «ВКонтакте» с 27 апреля разлетается по российским и зарубежным сайтам

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В субботу в социальных интернет-сетях стало распространяться фото, на котором видно надгробную плиту с портретом человека, похожего на президента США Дональда Трампа. По словам очевидцев, она располагается перед ритуальной мастерской на развилке Нового и Воскресенского кладбищ в районе Сысоево.

Рязанцы справедливо предполагают, что плита установлена перед мастерской в рекамных целях. Один из горожан утверждает, что портрет сделал мастер, претендовавший на вакансию и таким образом показавший свое мастерство.

Новость из Рязани, связанная с президентом США, уже второй раз широко распространяется по интернету: в 2016 году в его честь предложили переименовать улицу Безбожную.

ИСТОЧНИК KP.RU