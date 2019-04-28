Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях
В субботу в социальных интернет-сетях стало распространяться фото, на котором видно надгробную плиту с портретом человека, похожего на президента США Дональда Трампа. По словам очевидцев, она располагается перед ритуальной мастерской на развилке Нового и Воскресенского кладбищ в районе Сысоево.
Рязанцы справедливо предполагают, что плита установлена перед мастерской в рекамных целях. Один из горожан утверждает, что портрет сделал мастер, претендовавший на вакансию и таким образом показавший свое мастерство.
Новость из Рязани, связанная с президентом США, уже второй раз широко распространяется по интернету: в 2016 году в его честь предложили переименовать улицу Безбожную.
ИСТОЧНИК KP.RU