2019-04-28T11:07:36+03:00
Общество

Надгробие с портретом Трампа установили в Рязани в рекламных целях

Горожане обсуждают в социальных сетях необычный памятник, сфотографированный в районе Сысоево
Поделиться:
Это фото из социальной сети «ВКонтакте» с 27 апреля разлетается по российским и зарубежным сайтамЭто фото из социальной сети «ВКонтакте» с 27 апреля разлетается по российским и зарубежным сайтам
Изменить размер текста:

В субботу в социальных интернет-сетях стало распространяться фото, на котором видно надгробную плиту с портретом человека, похожего на президента США Дональда Трампа. По словам очевидцев, она располагается перед ритуальной мастерской на развилке Нового и Воскресенского кладбищ в районе Сысоево.

Рязанцы справедливо предполагают, что плита установлена перед мастерской в рекамных целях. Один из горожан утверждает, что портрет сделал мастер, претендовавший на вакансию и таким образом показавший свое мастерство.

Новость из Рязани, связанная с президентом США, уже второй раз широко распространяется по интернету: в 2016 году в его честь предложили переименовать улицу Безбожную.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанском кремле начинается раздача бесплатных пасхальных куличей
Из Спасска в Старую Рязань снова не проехать напрямую
Из компартии исключен сын бывшего рязанского губернатора
В Рязани и области объявлено метеопредупреждение
В самом северном храме Рязани праздник Пасхи был многонациональным
В Рязани молодой человек попал под пассажирский поезд
В Ленобласти обнаружили тело связиста из Рязани с петлей на шее
Обещанная гроза пришла в Рязанскую область
Властям указали на убитую дорогу к туристическим местам в Рязанской области
В Рязани началось строительство на улице Земнухова
В Рязанском театре драмы целый день все говорили по-китайски
В Рязани ищут водителя, сбившего пешехода, и очевидцев этого ДТП
В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении человека
В клубе, где избили рязанца, в ту ночь было несколько драк
Любимов – о школе в Горроще: Строительство идет с опережением графика
В Рязани мотоцикл врезался в микроавтобус
Экспертизы по делам о врачебных ошибках в Рязани будут проводить в другом регионе
Минтранс призвал подрядчиков не экономить на качестве ремонта рязанских дорог
Юный рязанский мопедист оказался грамотнее более опытного водителя
На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание
Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов
Рязань вошла в Союз российских городов
Рязанский лес от пожара спасли благодаря лестнице и смекалке
В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора «Мурзилки»
Родственники рязанских депутатов не смогут стать их официальными помощниками