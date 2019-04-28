2019-04-28T09:58:04+03:00
Общество

В самом северном храме Рязани праздник Пасхи был многонациональным

На богослужении в Преображенской церкви в Канищеве присутствовали белорусы, осетины, цыгане
Владимир ФРОЛОВ
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Священник приветствует верующих возгласом «Христос воскресе!»Священник приветствует верующих возгласом «Христос воскресе!»Фото: Владимир ФРОЛОВ
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В православных храмах Рязани в ночь на 28 апреля прошли пасхальные богослужения. Как правило, около полуночи верующие и священнослужители выходили на улицу и совершали крестный ход вокруг церкви, а затем снова возвращались к дверям, где возгласом «Христос воскресе!» начинался праздник.

В крестном ходе вокруг храма приняло участие около двух сотен верующих Фото: Владимир ФРОЛОВ

В крестном ходе вокруг храма приняло участие около двух сотен верующихФото: Владимир ФРОЛОВ

В эту ночь Пасху празднуют во многих странах мира. Представители разных нацональностей оказались вместе на богослужении и крестном ходе в Преображенской церкви микрорайона Канищево – географически это самая северная церковь города Рязани. Семейная пара, пришедшая к храму незадолго до полуночи, призналась, что они приехали к родственникам из Беларуси. Двое мужчин среднего возраста во дворе храма признались, что недавно приехали к нам жить и работать из Южной Осетии. Богослужение также посетила группа цыган – несколько взрослых с детьми. Дети вели себя тихо, а на вопросы отвечали «Христос воскресе!»

Преображенская церковь в Канищеве построена в 1824 году в честь героев войны с Наполеоном Фото: Владимир ФРОЛОВ

Преображенская церковь в Канищеве построена в 1824 году в честь героев войны с НаполеономФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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