2019-04-27T16:17:33+03:00
Общество

Обещанная гроза пришла в Рязанскую область

МЧС опубликовало метеопредупреждение
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение, сообщив, что в Рязанскую область приходит обещанная гроза с дождем и усилением ветра (при порывах – до 17 метров в секунду). Указанные погодные явления, по уточненным данным, стоит ожидать в Рязани и по региону, причем ранее они прогнозировались, прежде всего, в восточной части, начиная с Шиловского района.

Отметим, что пока в апреле осадков выпало лишь две трети от нормы. Средняя температура месяца – чуть выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти обнаружили тело связиста из Рязани с петлей на шее
Властям указали на убитую дорогу к туристическим местам в Рязанской области
В Рязани началось строительство на улице Земнухова
В Рязанском театре драмы целый день все говорили по-китайски
В Рязани ищут водителя, сбившего пешехода, и очевидцев этого ДТП
В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении человека
В клубе, где избили рязанца, в ту ночь было несколько драк
Любимов – о школе в Горроще: Строительство идет с опережением графика
В Рязани мотоцикл врезался в микроавтобус
Экспертизы по делам о врачебных ошибках в Рязани будут проводить в другом регионе
Минтранс призвал подрядчиков не экономить на качестве ремонта рязанских дорог
Юный рязанский мопедист оказался грамотнее более опытного водителя
На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание
Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов
Рязань вошла в Союз российских городов
Рязанский лес от пожара спасли благодаря лестнице и смекалке
В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора «Мурзилки»
Родственники рязанских депутатов не смогут стать их официальными помощниками