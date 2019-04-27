Обещанная гроза пришла в Рязанскую область

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-27T16:17:33+03:00

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ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение, сообщив, что в Рязанскую область приходит обещанная гроза с дождем и усилением ветра (при порывах – до 17 метров в секунду). Указанные погодные явления, по уточненным данным, стоит ожидать в Рязани и по региону, причем ранее они прогнозировались, прежде всего, в восточной части, начиная с Шиловского района.

Отметим, что пока в апреле осадков выпало лишь две трети от нормы. Средняя температура месяца – чуть выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU