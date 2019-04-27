В Рязани началось строительство на улице Земнухова
Свое название будущая улица получила в феврале 2018 года, на днях вдоль нее начали забивать строительные сваи
Территория работ огорожена металлическим заборомФото: Владимир ФРОЛОВ
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В лугах, известных под названием Павловская пойма, забивают строительные свои позади торгового центра «Премьер». Здесь проходит будущая улица, получившая в феврале 2018 года название в честь героя-подпольщика Ивана Земнухова.
В марте 2019 года застройщики получили от городских властей официальное разрешение на строительство в Павловской пойме 14 многоквартирных домов высотой от 10 до 27 этажей. Площадка первого из них расположилась, перекрыв грунтовую дорогу к местам рыбалки между Московским шоссе и улицей Пойменная.
ИСТОЧНИК KP.RU