В Рязани началось строительство на улице Земнухова

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-27T13:15:14+03:00

Свое название будущая улица получила в феврале 2018 года, на днях вдоль нее начали забивать строительные сваи

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В лугах, известных под названием Павловская пойма, забивают строительные свои позади торгового центра «Премьер». Здесь проходит будущая улица, получившая в феврале 2018 года название в честь героя-подпольщика Ивана Земнухова.

В марте 2019 года застройщики получили от городских властей официальное разрешение на строительство в Павловской пойме 14 многоквартирных домов высотой от 10 до 27 этажей. Площадка первого из них расположилась, перекрыв грунтовую дорогу к местам рыбалки между Московским шоссе и улицей Пойменная.

ИСТОЧНИК KP.RU