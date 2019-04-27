В Рязанском театре драмы целый день все говорили по-китайски
26 апреля в Рязанском театре драмы прошел всероссийский этап всемирного конкурса «Китайский язык – это мост». Это состязание, в котором принимают участие студенты, изучающие самый распространенный язык земного шара. Победители отборочных соревнований в своих вузах съехались в Рязань, где одним из организаторов мероприятия выступил «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета.
Студенты из разных городов России отвечали на вопросы викторин, пели и читали стихи, демонстрировали знание истории и географии Китая. Все финалисты получили в качестве приза стипендию на годовую стажировку в Китае в 2020 году. Победителем конкурса стал москвич Дмитрий Банарь, в творческом туре конкурса выступавший с рэп-композцией. Магистрант 2-го курса РГУ Мария Сарафанова заняла почетное 3 место, опередив десятки соперников.
Победителем всероссийского этапа стал московский студент Дмитрий БанарьФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU