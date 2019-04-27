2019-04-27T12:21:54+03:00
Общество

В Рязанском театре драмы целый день все говорили по-китайски

Одной из победительниц всероссийских состязаний знатоков китайского языка стала рязанская студентка
Владимир ФРОЛОВ
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Награждение рязанской участницы конкурса «Китайский язык – это мост»Награждение рязанской участницы конкурса «Китайский язык – это мост»Фото: Владимир ФРОЛОВ
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26 апреля в Рязанском театре драмы прошел всероссийский этап всемирного конкурса «Китайский язык – это мост». Это состязание, в котором принимают участие студенты, изучающие самый распространенный язык земного шара. Победители отборочных соревнований в своих вузах съехались в Рязань, где одним из организаторов мероприятия выступил «Институт Конфуция» Рязанского государственного университета.

Студенты из разных городов России отвечали на вопросы викторин, пели и читали стихи, демонстрировали знание истории и географии Китая. Все финалисты получили в качестве приза стипендию на годовую стажировку в Китае в 2020 году. Победителем конкурса стал москвич Дмитрий Банарь, в творческом туре конкурса выступавший с рэп-композцией. Магистрант 2-го курса РГУ Мария Сарафанова заняла почетное 3 место, опередив десятки соперников.

Победителем всероссийского этапа стал московский студент Дмитрий Банарь Фото: Владимир ФРОЛОВ

Победителем всероссийского этапа стал московский студент Дмитрий БанарьФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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