В Рязани ищут водителя, сбившего пешехода, и очевидцев этого ДТП

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-27T12:01:14+03:00

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ГИБДД разыскивает водителя, который на улице Новоселов в Рязани сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Также полицейские просят откликнуться очевидцев инцидента.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершен 21 апреля примерно в 18.20 возле дома №4 корпус 1. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Всех, кто располагает информацией о происшествии, призывают обращаться по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-76-68, либо по адресу: улица Лесная, 28 (кабинет 213).

ИСТОЧНИК KP.RU