В Рязанской области задержали подозреваемого в похищении человека

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-27T11:43:54+03:00

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В Рязанской области задержан один из подозреваемых в похищении человека. Преступление произошло в Москве вблизи станции метро Семеновская, причем с заявлением обратился сам похищенный.

24-летний мужчина рассказал, что двое неизвестных встретились с ним якобы для покупки автомобиля, затолкали внутрь и насильно увезли в Электросталь. Там в лесном массиве подельники привязали мужчину к дереву и уехали.

47-летний уроженец Кемеровской области на машине потерпевшего успел уехать в соседний регион, где и был пойман. Он отказался давать показания. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU