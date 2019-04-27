2019-04-27T11:06:47+03:00
Происшествия

В клубе, где избили рязанца, в ту ночь было несколько драк

Материалы с камер видеонаблюдения переданы в полицию, а не удалены, как утверждалось ранее
Антон КОНОВАЛОВ
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Организатор концертов в клубе SVOBODA дал комментарий по поводу инцидента, который произошел там в ночь на 21 апреля, еще раз подчеркнув, что избиение посетителя площадки произошло не на концерте, а на дискотеке. Тогда, напомним, серьезно пострадал молодой человек.

- Руководство клуба всячески содействует расследованию этого дела, материалы, отснятые камерами, переданы в полицию, - говорится в записи.

Таким образом, опровергается первичная информация об удалении записей системы видеонаблюдения администрацией заведения.

Также организатор мероприятий утверждает, что в клубе в ту ночь была не одна, а несколько драк, и предполагает, что слухи об участии охраны в избиении «распущены друзьями». Впрочем, на заседании суда по избранию меры пресечения «Комсомолка» выяснила: подозреваемый работал охранником, но неофициально.

Ранее сообщалось о вызывающем поведении потерпевшего, ставшем одной из причин случившегося. Как утверждается, он распылял в помещении газовый баллончик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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