В Рязани мотоцикл врезался в микроавтобус
В четверг, 25 апреля, на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной произошло ДТП с участием мотоцикла и микроавтобуса. Автомобиль двигался со стороны вокзала «Рязань-2» и пытался проскочить перекресток на мигающий зеленый. Правда, на записи с камеры уличного видеонаблюдения (опубликована на канале «Дороги Рязани» на сайте YouTube) видно, что микроавтобус выезжает на перекресток все-таки уже на запрещающий сигнал светофора.
Мотоцикл, двигавшийся в сторону Московского шоссе, ударяет в заднюю часть автомобиля, после чего падает на проезжую часть. После столкновения мотоциклист самостоятельно поднимается на ноги и начинает общение с виновником происшествия.
ДТП с мотоциклом. Рязань..
ИСТОЧНИК KP.RU
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