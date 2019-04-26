Чтобы исключить влияние извне экспертизы для рязанских следователей будут проводить в Туле
В субботу, 26 апреля, руководитель СКР по Рязанской области Владимир Никешкин и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий подписали соглашение о сотрудничестве между следственными структурами и органами здравоохранения Рязани и Тулы. Ранее документы со своей стороны подписала тульская сторона.
Не секрет, что очень часто для установления истины следователи обращаются за проведением комплексной судебно-медицинской экспертизы. Проведение таких экспертиз в другом регионе позволит избежать на них влияние заинтересованных сторон, а также обеспечит соблюдение принципов объективности и непредвзятости.
Опыт взаимодействия Тулы и Рязани планируется в дальнейшем использовать в других регионах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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