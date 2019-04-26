Юный рязанский мопедист оказался грамотнее более опытного водителя

СЕГОДНЯ 17:38 2019-04-26T17:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в пятницу, 26 апреля, в Спасске произошло ДТП, сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на районное отделение ГИБДД. На улице райцентра столкнулись «Лада Калина» и мопед.

По информации инспекторов, за рулем мопеда был 16-летний парень. Он ехал по главной дороге, однако легковушка, выезжавшая из дворов, мопед не пропустила и сбила.

Подросток отделался рваными ранами, обошлось без госпитализации. Кстати, водительских прав у юноши не оказалось. Зато шлем – на месте, потому и нет более серьезных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU