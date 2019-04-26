На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание

СЕГОДНЯ 17:14 2019-04-26T17:22:35+03:00

Но прогремит не везде, а только в ряде районов области

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз синоптиков регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 27 апреля.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах обещают грозу.

Ночью ветер переменный, скорость 1-6 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. При грозе же порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +19...+24°С.

А вот на Пасху, по предварительному прогнозу, похолодает: в воскресенье днем по области уже +11…+16ºС. И тоже местами гроза с порывистым ветром.

ИСТОЧНИК KP.RU