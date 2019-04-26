На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание
Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз синоптиков регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 27 апреля.
В субботу ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах обещают грозу.
Ночью ветер переменный, скорость 1-6 м/с, днем юго-западный, 5-10 м/с. При грозе же порывы будут достигать 12-17 м/с.
Температура воздуха ночью +5...+10°С, днем столбики термометров поднимутся до +19...+24°С.
А вот на Пасху, по предварительному прогнозу, похолодает: в воскресенье днем по области уже +11…+16ºС. И тоже местами гроза с порывистым ветром.
ИСТОЧНИК KP.RU