Рязань вошла в Союз российских городов
26 апреля на общем собрании Союза российских городов в Совете Федерации РФ Рязань включили в члены Союза, сообщает пресс-служба городской администрации.
— Участие в Союзе российских городов поможет Рязани повысить эффективность управления городским хозяйством, позволит обмениваться опытом в развитии всех сфер городской жизни, рассказывать об интересных проектах, — отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
СПРАВКА «КП»
Союз российских городов — неполитическая общественная организация, основанная 13 марта 1991 года, когда произошло добровольное объединение крупных городов субъектов Российской Федерации. В настоящее время в Союз российских городов входит 82 города.
ИСТОЧНИК KP.RU