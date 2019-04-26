Рязань вошла в Союз российских городов

СЕГОДНЯ 16:59 2019-04-26T16:59:38+03:00

По мнению Сергея Карабасова, это позволит повысить эффективность управления городским хозяйством

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26 апреля на общем собрании Союза российских городов в Совете Федерации РФ Рязань включили в члены Союза, сообщает пресс-служба городской администрации.

— Участие в Союзе российских городов поможет Рязани повысить эффективность управления городским хозяйством, позволит обмениваться опытом в развитии всех сфер городской жизни, рассказывать об интересных проектах, — отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

СПРАВКА «КП»

Союз российских городов — неполитическая общественная организация, основанная 13 марта 1991 года, когда произошло добровольное объединение крупных городов субъектов Российской Федерации. В настоящее время в Союз российских городов входит 82 города.

ИСТОЧНИК KP.RU