2019-04-26T16:39:57+03:00
Происшествия

Рязанский лес от пожара спасли благодаря лестнице и смекалке

И, конечно, бдительности местного жителя
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Илюхино Шацкого района загоревшаяся трава чуть не стала причиной куда более крупного пожара. Огонь едва не перекинулся на лес, который спасся благодаря одному единственному телефонному звонку, сообщает издательство «Пресса».

В четверг, 25 апреля, в Единую диспетчерскую службу позвонил местный житель Юрий Чадин: на окраине деревни загорелся бесхозный дом, и огонь запросто мог прейти на лес. Уточним – Илюхино это поселок, окруженный лесом, и находится он аж в 50 километрах от райцентра.

На место из разных точек района выехали три расчета, плюс пожарная машина с добровольцами из Кермисинского сельского поселения.

Как выяснилось позже, сначала загорелась трава, выгорел в итоге огромный пустырь. Кроме этого огонь уничтожил бесхозные, почти сгнившие старые постройки. Само же Илюхино и лес успели спасти. Во-первых, благодаря безветренной погоде, во-вторых, конечно – звонку местного жителя.

К тому, что со связью здесь проблема, Юрий Чадин привык давно. Давно же и приспособился ее решать: по высокой лестнице он забирается на крышу своего дома, там и ловит сеть. Получается не всегда. Но этот раз оказался счастливым: завидев огонь и взлетев на лестницу, мужчина дозвонился с первого раза. Спася в итоге и родную деревню, и лес.

Кстати, живут на этом краю света всего четыре человека. Местные власти не раз предлагали им перебраться поближе к цивилизации, но сельчане ни в какую. Потому и живо Илюхино. А теперь вот и лес цел остался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс призвал подрядчиков не экономить на качестве ремонта рязанских дорог
Юный рязанский мопедист оказался грамотнее более опытного водителя
На Пасху рязанцам обещают грозу и похолодание
Свои деньги с «Рязанской автоколонны 1310» требуют полтора десятка кредиторов
Рязань вошла в Союз российских городов
В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора «Мурзилки»
Родственники рязанских депутатов не смогут стать их официальными помощниками
В ближайшую неделю часть КВЦ Рязани и Касимова закроются
Злостному нарушителю в рязанской колонии дали положительную характеристику для УДО
Рязанский подросток нашел ружье, сделал обрез и хранил его семь лет
У жителя рязанской глубинки изъяли более 280 граммов марихуаны
В рязанскую глубинку высокоскоростной интернет в этом году придет гораздо стремительнее
Рязань сделают новогодней столицей страны при реализации двух госпрограмм
Роспотребнадзор напоминает рязанцам: при навязывании к билету страховки ее можно вернуть
В Рязани открыли корейский оздоровительный центр по коррекции позвоночника
Рязанец выпустил в реку мальков, купленных на пожертвования
В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием двух микроавтобусов
На Пасху рязанское Управление ГИБДД проведет масштабные рейды
Уехавшего с места ДТП рязанца разыскали через сутки – машина оказалась в угоне
Молодой рязанец на разборке двух кавалеров прострелил ногу их возлюбленной
В ближайшие две недели МРЭО рязанской Госавтоинспекции поменяет график работы
На полигоне ТБО в Рыбновском районе прокуратура нашла серьезные нарушения
Рязанцы одобрили идею единого ЗАГСа
В День Победы в Рязани пройдет акция «Синий платочек – музыка Победы»
Пропавшая 81-летняя рязанка нашлась
Отопление в Рязанском районе будут отключать раньше заявленного срока
Эксперты еще не решили, как использовать рязанский Торговый городок