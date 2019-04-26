Рязанский лес от пожара спасли благодаря лестнице и смекалке

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-26T16:39:57+03:00

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В поселке Илюхино Шацкого района загоревшаяся трава чуть не стала причиной куда более крупного пожара. Огонь едва не перекинулся на лес, который спасся благодаря одному единственному телефонному звонку, сообщает издательство «Пресса».

В четверг, 25 апреля, в Единую диспетчерскую службу позвонил местный житель Юрий Чадин: на окраине деревни загорелся бесхозный дом, и огонь запросто мог прейти на лес. Уточним – Илюхино это поселок, окруженный лесом, и находится он аж в 50 километрах от райцентра.

На место из разных точек района выехали три расчета, плюс пожарная машина с добровольцами из Кермисинского сельского поселения.

Как выяснилось позже, сначала загорелась трава, выгорел в итоге огромный пустырь. Кроме этого огонь уничтожил бесхозные, почти сгнившие старые постройки. Само же Илюхино и лес успели спасти. Во-первых, благодаря безветренной погоде, во-вторых, конечно – звонку местного жителя.

К тому, что со связью здесь проблема, Юрий Чадин привык давно. Давно же и приспособился ее решать: по высокой лестнице он забирается на крышу своего дома, там и ловит сеть. Получается не всегда. Но этот раз оказался счастливым: завидев огонь и взлетев на лестницу, мужчина дозвонился с первого раза. Спася в итоге и родную деревню, и лес.

Кстати, живут на этом краю света всего четыре человека. Местные власти не раз предлагали им перебраться поближе к цивилизации, но сельчане ни в какую. Потому и живо Илюхино. А теперь вот и лес цел остался.

ИСТОЧНИК KP.RU