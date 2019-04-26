2019-04-26T16:40:31+03:00
Общество

В Рязани отметят 95-летие со дня рождения редактора «Мурзилки»

В Рязанской областной детской библиотеке начала работать юбилейная выставка
Роман ДОРОФЕЕВ
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Праздник в Рязанской областной детской библиотеке.Праздник в Рязанской областной детской библиотеке.
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В этом году Рязань отметит 95-летие со дня рождения нашего земляка, писателя и редактора журнала «Мурзилка» Анатолия Митяева. В Рязанской областной детской библиотеке специально к этой дате начала работать выставка «Митяеву-95!». В ее экспозиции собраны книги, фотоснимки, документы и открытки из семейных архивов. Здесь же – один из главных экспонатов – удостоверение редактора «Мурзилки».

Часть экспонатов выставки передана вдовой Анатолия Митяева Ией Пестовой, другие – еще при жизни передал сам писатель, приезжая в родной Рязанский край.

Выставка лишь одно из мероприятий, приуроченных к юбилею. В минувшее воскресенье в рамках очередного Дня дошкольника прошел праздник «Птенец земли Рязанской». Воспитанники детских садиков представили инсценировки военных рассказов и сказок писателя. 24 апреля в библиотеке состоялся турнир знатоков книги «Ржаной хлебушко – калачу дедушка».

Анатолий Васильевич Митяев родился 12 мая 1924 года в селе Ястребки Сапожковского уезда Рязанской губернии. С 1960 по 1972 был главным редактором журнала «Мурзилка». Умер в Москве в 2008 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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