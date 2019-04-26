Родственники рязанских депутатов не смогут стать их официальными помощниками

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-26T16:17:29+03:00

Аналогичные законы уже приняты и действуют в ряде других регионов России

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Родственники рязанских депутатов не смогут работать у них помощниками. Ранее Закон « О статусе депутата Рязанской областной Думы» этого не запрещал. В пятницу, 26 апреля, на заседании регионального законодательного собрания соответствующие изменения были внесены.

Теперь по трудовому договору помощником депутата не могут стать родители, супруги, дети, браться, сестры, а также родственники супругов и супруги детей. Отмечается, что эти поправки носят антикоррупционный характер. Закон направлен на недопущение предпосылок возникновения конфликта интересов у депутата. Отметим, что аналогичные законодательные акты приняты и действуют в ряде других регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU