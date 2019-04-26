В ближайшую неделю часть КВЦ Рязани и Касимова закроются

СЕГОДНЯ 15:11 2019-04-26T15:11:53+03:00

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В праздники пункты и центра приема платежей КВЦ Рязани и Касимова поменяют график работы, сообщается на сайте муниципального предприятия.

КВЦ в Рязани. 1,2 и 5 мая – выходные дни. 3 и 4 мая платежи будут принимать на:

– ул. Станкозаводской, д.27 (офис КВЦ, с 8.00 до 16.40);

– ул. Татарской, д.95 (ТД «Полетаевский 2», с 10.10 до 17.00);

– ул. Советской Армии, д.13А (магазин «Дикси», с 10.00 до 17.00);

– ул. Новаторов, д.2, корп. 7 (ТД «Московский», с 9.40 до 17.00);

– ул. Горького, д.11 (центр приема платежей, с 10.00 до 17.00);

– ул. Маяковского, д.111(центр приема платежей, с 9.00 до 16.00).

КВЦ в Касимове.

1,2 и 5 мая – выходные дни.

3 мая работают пункты:

– на ул. Советской, д.11 (ТЦ «Кротберс», с 9.00 до 14.00);

– в мкр-не Приокский, д.12 (с 9.30 до 14.30).

4 мая – будет открыт пункт в ТЦ «Кротберс».

ИСТОЧНИК KP.RU