В ближайшую неделю часть КВЦ Рязани и Касимова закроются
В праздники пункты и центра приема платежей КВЦ Рязани и Касимова поменяют график работы, сообщается на сайте муниципального предприятия.
КВЦ в Рязани. 1,2 и 5 мая – выходные дни. 3 и 4 мая платежи будут принимать на:
– ул. Станкозаводской, д.27 (офис КВЦ, с 8.00 до 16.40);
– ул. Татарской, д.95 (ТД «Полетаевский 2», с 10.10 до 17.00);
– ул. Советской Армии, д.13А (магазин «Дикси», с 10.00 до 17.00);
– ул. Новаторов, д.2, корп. 7 (ТД «Московский», с 9.40 до 17.00);
– ул. Горького, д.11 (центр приема платежей, с 10.00 до 17.00);
– ул. Маяковского, д.111(центр приема платежей, с 9.00 до 16.00).
КВЦ в Касимове.
1,2 и 5 мая – выходные дни.
3 мая работают пункты:
– на ул. Советской, д.11 (ТЦ «Кротберс», с 9.00 до 14.00);
– в мкр-не Приокский, д.12 (с 9.30 до 14.30).
4 мая – будет открыт пункт в ТЦ «Кротберс».
ИСТОЧНИК KP.RU