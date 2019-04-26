2019-04-26T15:07:05+03:00
Происшествия

Злостному нарушителю в рязанской колонии дали положительную характеристику для УДО

И не переводили его в более строгие условия содержания, хотя должны были
Антон КОНОВАЛОВ
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В колонии строгого режима, расположенной в Рязани на улице 1-й Красной (ИК-2), делали поблажки злостному нарушителю. Зека, не отличавшегося примерным поведением, не только не изолировали от остальных после перевода из другого исправительного учреждения, но и не стали возражать против его досрочного освобождения.

Нарушения выявила прокуратура. Оказалось, что, хотя по закону злостные нарушителя должны переводиться в более строгие условия отбывания наказания, осужденный год жил и трудился в обычных условиях – вместе с остальными. А когда тот ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, администрация колонии выдала на него положительную характеристику.

- В связи с вышеуказанными и иными нарушениями законодательства начальнику УФСИН России по Рязанской области внесено представление об их устранении, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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