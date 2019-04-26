Рязанский подросток нашел ружье, сделал обрез и хранил его семь лет

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-26T15:06:36+03:00

Несколько лет понадобилось полицейским, чтобы найти и изъять оружие

Изменить размер текста: A A

Шацкий районный суд вынес приговор 24-летнему жителю Путятинского района, который обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что еще весной 2012 года 17-летний парень нашел в полуразрушенном здании недействующей молочно-товарной фермы одноствольное гладкоствольное охотничье ружье.

После этого он ножовкой укоротил ствол ружья и приклад, изготовив, таким образом, обрез. Все эти годы оружие хранилось у него, пока полицейские не нашли и не изъяли его.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, но от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ в суде отказался.

В итоге суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, в связи с истечением срока давности, подсудимого освободили от уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU