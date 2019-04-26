В рязанскую глубинку высокоскоростной интернет в этом году придет гораздо стремительнее

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-26T14:09:34+03:00

Это связано с внесенными поправками в закон о градостроительной деятельности

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Внесены поправки в закон о градостроительной деятельности на территории Рязанской области. Закон в двух чтениях принят на заседании Рязоблдумы 26 апреля. Цель принятых поправок: для обеспечения населенных пунктов высокоскоростным интернетом теперь не требуется разрешение на строительство. Если ранее на согласование по прокладке линий связи уходило около 9 месяцев, сейчас срок документального оформления сократился до 65 дней.

- На этот год запланирована прокладка волоконно-оптических линий связи в 98 населенных пунктах. Тем самым, устраняется так называемое «цифровое неравенство», - подчеркнул важность принятого решения председатель Облдумы Аркадий Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU