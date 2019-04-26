В рязанскую глубинку высокоскоростной интернет в этом году придет гораздо стремительнее
Внесены поправки в закон о градостроительной деятельности на территории Рязанской области. Закон в двух чтениях принят на заседании Рязоблдумы 26 апреля. Цель принятых поправок: для обеспечения населенных пунктов высокоскоростным интернетом теперь не требуется разрешение на строительство. Если ранее на согласование по прокладке линий связи уходило около 9 месяцев, сейчас срок документального оформления сократился до 65 дней.
- На этот год запланирована прокладка волоконно-оптических линий связи в 98 населенных пунктах. Тем самым, устраняется так называемое «цифровое неравенство», - подчеркнул важность принятого решения председатель Облдумы Аркадий Фомин.
ИСТОЧНИК KP.RU