Рязань сделают новогодней столицей страны минимум как за 90 миллионов
Такие цифры прозвучали на последнем заседании областной Думы
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В целях проведения мероприятий по подготовке Рязани в качестве новогодней столицы России предусматривается увеличение расходов на реализацию двух государственных программ. Так, на «Формирование современной городской среды» - на 60 миллионов рублей, а на «Развитие культуры и туризма» - еще на тридцать.
Именно за такие изменения, вносимые в региональный бюджет, проголосовали депутаты 26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU