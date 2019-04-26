2019-04-26T12:44:53+03:00
Здоровье

В Рязани открыли корейский оздоровительный центр по коррекции позвоночника

Южнокорейская компания подписала соглашение о сотрудничестве с региональной властью
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25 апреля в Рязани открыли оздоровительный центр «Сераджем» (Южная Корея), специализирующийся на коррекции позвоночника, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Во время торжественной церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития и южнокорейской компанией.

СПРАВКА «КП»

Холдинг «Сераджем» — мировой производитель персональных терапевтических аппаратов, разработанных собственным НИИ на основе новейших технологий и последних достижений западной и восточной медицины. В мире работает уже около 3 тысяч оздоровительных центров, оснащенных оборудованием компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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