В Рязани открыли корейский оздоровительный центр по коррекции позвоночника
25 апреля в Рязани открыли оздоровительный центр «Сераджем» (Южная Корея), специализирующийся на коррекции позвоночника, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Во время торжественной церемонии было подписано соглашение о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития и южнокорейской компанией.
СПРАВКА «КП»
Холдинг «Сераджем» — мировой производитель персональных терапевтических аппаратов, разработанных собственным НИИ на основе новейших технологий и последних достижений западной и восточной медицины. В мире работает уже около 3 тысяч оздоровительных центров, оснащенных оборудованием компании.
ИСТОЧНИК KP.RU