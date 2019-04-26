Рязанец выпустил в реку мальков, купленных на пожертвования

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-26T12:06:51+03:00

Он надеется, что выжившие карпики дадут потомство и постепенно биоресурсы в Ранове восстановятся

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Игорь Максимов из Кораблинского района уже третий год подряд выпускает мальков в реку Ранова, сообщает издательство «Пресса». Местный предприниматель сам серьезно увлекается рыбной ловлей, но к добыче относится с уважением: сети и электроудочки считает варварством.

Бороться с опустением реки из-за тех, кто предпочитает неспортивные виды ловли, Игорь решил вместе с другими добропорядочными любителями тихой охоты: поставил копилку в магазине для рыболовов.

Покупатели оставляли по 10, 50 или больше рублей. К деньгам, накопившимся за год, кораблинец добавил свои, и отправился в Ряжский рыбхоз. Средств хватило на 40 килограммов мальков карпа. Весят они от 50 до 70 граммов, значит это порядка 600 штук.

Попав в воду, молодежь поначалу стояла у берега, а придя в себя от стресса, рванула на глубину.

– Выживут, конечно, не все, но оставшиеся обязательно дадут потомство, – убежден Игорь Максимов.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU