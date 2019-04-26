В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием двух микроавтобусов
Никто из людей не пострадал
Фото: КП-Рязань.
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26 апреля примерно в 11:00 на улице Ленина произошло массовое ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец дорожного происшествия.
По предварительным данным, на перекрестке с улицей Почтовой столкнулись два микроавтобуса и кроссовер KIA. Никто из людей не пострадал, машины получили небольшие механические повреждения.
Одна из причин происшествия – несоблюдение дистанции.
Подробности ДТП уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU