2019-04-26T12:09:43+03:00
Происшествия

В центре Рязани произошло массовое ДТП с участием двух микроавтобусов

Никто из людей не пострадал
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Фото: КП-Рязань.Фото: КП-Рязань.
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26 апреля примерно в 11:00 на улице Ленина произошло массовое ДТП. Об этом «Комсомолке» сообщил очевидец дорожного происшествия.

По предварительным данным, на перекрестке с улицей Почтовой столкнулись два микроавтобуса и кроссовер KIA. Никто из людей не пострадал, машины получили небольшие механические повреждения.

Одна из причин происшествия – несоблюдение дистанции.

Подробности ДТП уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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