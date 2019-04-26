На Пасху рязанское Управление ГИБДД проведет масштабные рейды

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-26T11:13:32+03:00

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В пятницу и ближайшие выходные инспекторы рязанской Госавтоинспекции проведут масштабные рейды: будут ловить тех, кто позволил себе сесть пьяным за руль и, разумеется, выявлять грубые нарушения правил дорожного движения.

Напомним, что в воскресенье, 28 апреля, православные отметят праздник Светлого Христова Воскресения. Как показывает практика, разговляются рязанцы не только непостной пищей, но и активно отмечают событие алкоголем.

Так, в прошлом году на утро следующего за Пасхой понедельника дороги Рязани были практически пусты – многие водители после возлияний просто побоялись сесть за руль.

Госавтоинспекция просит автомобилистов и пешеходов не оставаться равнодушными и сообщать о пьяных водителях по телефонам 29-74-54, 29-74-64 и 112.

Кроме этого, сообщение можно написать на официальном сайте Госавтоинспекции в разделе «Прием обращений».

ИСТОЧНИК KP.RU