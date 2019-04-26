2019-04-26T10:44:42+03:00
Происшествия

Уехавшего с места ДТП рязанца разыскали через сутки – машина оказалась в угоне

Водительских прав у молодого человека нет
Мария БЛИНОВА
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25 апреля около 00:40 в селе Горлово Скопинского района сбили пешехода, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Неизвестный на автомобиле ВАЗ-2105 наехал на 30-летнего местного жителя – мужчина стоял на краю проезжей части. Позже пешехода с травмами отправили в больницу, водитель с места скрылся.

Примерно через сутки инспекторы его все же разыскали: это 23-летний житель села Катино того же района. Выяснилось, что водительских прав у парня нет, а машина… числится в угоне.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще два ДТП, в которых три человека получили травмы. В 20 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы выявили пять пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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