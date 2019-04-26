2019-04-26T10:36:58+03:00
Происшествия

Молодой рязанец на разборке двух кавалеров прострелил ногу их возлюбленной

Ему посчастливилось отделаться условным сроком
Сергей ЛАЗУТИН
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В Рыбновском районе перед судом предстал местный житель, простреливший ногу возлюбленной своего друга при необычных обстоятельствах. Оглашение приговора состоялось 23 апреля.

Молодой человек согласился поддержать товарища во время его встречи с соперником за сердце девушки (их общей знакомой) и прихватил с собой «аргумент» - дульнозарядный гладкоствольный пистолет. В процессе общения страсти ожидаемо накалились, и «секунданту» взбрело в голову выстрелить в сторону кавалеров…

В этот момент из автомобиля напротив вышла та, ради кого устраивалась разборка. Снаряд угодил ей в голень и прошел насквозь.

Стрелявший тут же подскочил, начал помогать потерпевшей, наложил повязку и помог перенести в помещение, чтобы дождаться там приезда медиков. После он добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Поэтому суд посчитал возможным назначить ему условное наказание – лишение свободы на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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