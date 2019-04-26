В ближайшие две недели МРЭО рязанской Госавтоинспекции поменяет график работы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-26T10:26:55+03:00

Тем, кто подаст заявку через сайт госуслуг, по-прежнему дают скидку в 30%

Изменить размер текста: A A

В ближайшие выходные и праздничные дни межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Управления ГИБДД по Рязанской области поменяет режим работы.

График:

– 28 апреля – выходной;

– 29 апреля – прием тех, кто подал заявки через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru;

– 30 апреля – рабочий день;

– 1, 2 и 3 мая – выходные;

– 4 мая – рабочий день;

– 5 мая – выходной;

– 6 мая – прием тех, кто подал заявки через gosuslugi.ru;

– 9 и 10 мая – выходные;

– 11 мая – рабочий день;

– 12 мая – прием тех, кто подал заявки через gosuslugi.ru.

В Госавтоинспекции напоминают, что людям, подавшим заявку при помощи сайта госуслуг, при оплате пошлины предоставляют скидку в 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU