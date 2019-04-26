В ближайшие две недели МРЭО рязанской Госавтоинспекции поменяет график работы
В ближайшие выходные и праздничные дни межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Управления ГИБДД по Рязанской области поменяет режим работы.
График:
– 28 апреля – выходной;
– 29 апреля – прием тех, кто подал заявки через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru;
– 30 апреля – рабочий день;
– 1, 2 и 3 мая – выходные;
– 4 мая – рабочий день;
– 5 мая – выходной;
– 6 мая – прием тех, кто подал заявки через gosuslugi.ru;
– 9 и 10 мая – выходные;
– 11 мая – рабочий день;
– 12 мая – прием тех, кто подал заявки через gosuslugi.ru.
В Госавтоинспекции напоминают, что людям, подавшим заявку при помощи сайта госуслуг, при оплате пошлины предоставляют скидку в 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU