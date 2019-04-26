Рязанцы одобрили идею единого ЗАГСа

СЕГОДНЯ 09:33 2019-04-26T09:33:50+03:00

В этом году откроют новый Дворец торжеств на месте бывшего кинотеатра «Москва»

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Рязанцы положительно отнеслись к инициативе проведения всех свадеб в одном месте. Данные опроса представило региональное ГУ ЗАГСа в четверг, 25 апреля.

В опросе приняли участие 1517 человек. По его итогам более 60% опрошенных поддержали идею создания единого центра, остальные 39,15% - высказались против. При этом анкетирование проводили на базе территориальных отделов, в МФЦ, а также на сайте главного управления ЗАГС и в социальных сетях.

Результаты опроса учтут при принятии решения о создании единого Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU