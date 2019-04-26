Пропавшая 81-летняя рязанка нашлась
Волонтеры, начавшие поиск, объявили о его окончании
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Отряд «Лиза Алерт» объявил об окончании поисков 81-летней жительницы Рязани. Напомним, 25 апреля она ушла в неизвестном направлении, однако оперативное распространение информации по различным каналам помогло быстро - уже через пару часов после публикации ориентировки - вернуть ее домой.
Сообщалось, что женщина нуждалась в медицинской помощи и не ориентировалась в пространстве.
Отметим, что еще в марте волонтеры публиковали список тех людей, поиск которых еще продолжается. Среди них – Илья Макаренко, по факту исчезновения которого возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU