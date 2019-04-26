Отопление в Рязанском районе будут отключать раньше заявленного срока
На территории муниципалитета установилась хорошая погода, а прогноз на неделю только добавляет оптимизма
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Отопление в Рязанском районе отключат раньше заявленного срока. Соответствующее постановление подписала глава муниципалитета Наталья Жунева.
Согласно документу, отопительный период для жилых домов и объектов социальной сферы завершится уже 26 апреля. К такому решению пришли в связи хорошей погодой и благоприятными прогнозом на неделю.
Напомним, ранее местные власти планировали отключить отопление 30 апреля. Но поняли, что лучше все переиграть.
Ну а в Рязани отопление начали отключать 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU