«Добрые» люди под Рязанью решили подвезти путника, а потом ограбили

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-26T08:37:10+03:00

Уголовное дело против одного из них передано в суд

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Рязанский районный суд рассмотрит дело о новогоднем разбое. В ночь на 1 января мужчина подсел в машину к чужим людям и впоследствии был вынужден спасаться бегством.

Дело было возле села Шумашь. Компания из трех человек, ехавшая на машине, заметила идущего по трассе человека и решила его подвезти до ближайшего населенного пункта. Уже в салоне один из незнакомцев приставил к горлу случайного попутчика «предмет, схожий с ножом». Сначала разбойник отобрал смартфон, затем потребовал снять деньги с карты… По пути к банкомату потерпевшему удалось скрыться.

Уголовное дело против предполагаемого преступника с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU