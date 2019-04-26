Еще в четырех районах Рязанской области приведут в порядок автодороги
В 2019 году в Кораблинском, Сараевском, Скопинском и Ухоловском районах приведут в нормативное состояние 24,8 километров автодорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.
Отремонтировать чиновники обещают следующие дороги:
- Пехлец – Кораблино – Скопин (участок на территории Кораблинского района);
- Коготково – Корневое – Князево – станция Топилы на участке Коготково – Корневое (Скопинский район);
- Ухолово – Богородицкое – Крещено Гаи на участке Смолеевка – Богородицкое (Ухоловский район);
Что касается Сараевского района, то там полностью отремонтируют автодорогу Телятники – Ивановка.
На эти цели власти региона выделили более 280 млн рублей.
Напомним, в этом году отремонтируют также дороги в Касимовском, Сасовском, Шацком районах, а также Ермишинском, Пронском, Старожиловском и Клепиковском, Спасском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU