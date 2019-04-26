Еще в четырех районах Рязанской области приведут в порядок автодороги

СЕГОДНЯ 08:05 2019-04-26T08:05:10+03:00

Все ремонтные работы начнут и завершат в этом году. Так обещает министерство транспорта. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На эти цели власти региона выделили более 280 миллионов рублей

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В 2019 году в Кораблинском, Сараевском, Скопинском и Ухоловском районах приведут в нормативное состояние 24,8 километров автодорог, сообщает пресс-служба министерства транспорта Рязанской области.

Отремонтировать чиновники обещают следующие дороги:

- Пехлец – Кораблино – Скопин (участок на территории Кораблинского района);

- Коготково – Корневое – Князево – станция Топилы на участке Коготково – Корневое (Скопинский район);

- Ухолово – Богородицкое – Крещено Гаи на участке Смолеевка – Богородицкое (Ухоловский район);

Что касается Сараевского района, то там полностью отремонтируют автодорогу Телятники – Ивановка.

На эти цели власти региона выделили более 280 млн рублей.

Напомним, в этом году отремонтируют также дороги в Касимовском, Сасовском, Шацком районах, а также Ермишинском, Пронском, Старожиловском и Клепиковском, Спасском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU