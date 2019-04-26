В Рязани определят лучших водителей по скоростному маневрированию автобусов
27 апреля в Рязани пройдет практический этап областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса», сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта. Победитель соревнований представит Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса».
Минтранс и минэкономразвития приглашают жителей и гостей Рязанской области посетить зрелищное мероприятие по скоростному маневрированию автобусов большой вместимости.
Пройдут соревнования на базе автодрома Рязанского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации (ЦППК) по адресу: улица Нахимова, 19а.
Вход свободный, торжественное открытие в 10:00.
КАК ПРОЕХАТЬ?
Добраться до места проведения соревнований можно на автобусах №33М2, №85М2 и №50М2 до остановки «Институт ВНИИМС» или «улица Щорса».
ИСТОЧНИК KP.RU