2019-04-26T07:37:15+03:00
Общество

В Рязани определят лучших водителей по скоростному маневрированию автобусов

Победитель соревнований представит регион на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса»
Поделиться:
Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог.Фото: министерство транспорта и автомобильных дорог.
Изменить размер текста:

27 апреля в Рязани пройдет практический этап областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса», сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта. Победитель соревнований представит Рязанскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший водитель автобуса».

Минтранс и минэкономразвития приглашают жителей и гостей Рязанской области посетить зрелищное мероприятие по скоростному маневрированию автобусов большой вместимости.

Пройдут соревнования на базе автодрома Рязанского центра профессиональной подготовки и повышения квалификации (ЦППК) по адресу: улица Нахимова, 19а.

Вход свободный, торжественное открытие в 10:00.

КАК ПРОЕХАТЬ?

Добраться до места проведения соревнований можно на автобусах №33М2, №85М2 и №50М2 до остановки «Институт ВНИИМС» или «улица Щорса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На полигоне ТБО в Рыбновском районе прокуратура нашла серьезные нарушения
Рязанцы одобрили идею единого ЗАГСа
В День Победы в Рязани пройдет акция «Синий платочек – музыка Победы»
Пропавшая 81-летняя рязанка нашлась
Отопление в Рязанском районе будут отключать раньше заявленного срока
Эксперты еще не решили, как использовать рязанский Торговый городок
«Добрые» люди под Рязанью решили подвезти путника, а потом ограбили
Еще в четырех районах Рязанской области приведут в порядок автодороги
Волонтеры объявили срочный поиск 81-летней рязанки
Суд арестовал экс-полицейского, подозреваемого в избиении парня в рязанском клубе
«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева»
Руководителя рязанской ГИБДД назначили на новую должность
Юлия Рокотянская: Наша главная задача - работать на повышение уровня жизни рязанцев
В Рязани больше 20 гектаров вдоль Московского шоссе признали лесом
Рязанцы сами выберут название команды в НМХЛ
Подозреваемый в избиении парня в рязанском клубе имел отношение к полиции
В целом ряде МКД в пригороде Рязани нет воды несколько дней
На площади Победы в Рязани заработала Пасхальная ярмарка
ХК «Рязань» установил рекорд ВХЛ
В Рязани ребенок получил 80% ожогов от удара током на крыше вагона
На улице Зубковой в Рязани произошло ограбление
С конца апреля и до 11 мая рязанские МФЦ поменяют график работы
На одной из улиц Рязани на три недели перекроют движение
Рязанский хор выступит в филармонии с программой «Песни о весне и Победе»
У футбольного клуба «Рязань» появился новый сайт