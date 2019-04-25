2019-04-25T21:25:16+03:00
Происшествия

Волонтеры объявили срочный поиск 81-летней рязанки

Тамара Мастакова ушла в неизвестном направлении в день публикации ориентировки
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Фото: ПСО "Лиза Алерт".Фото: ПСО "Лиза Алерт".
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Отряд «Лиза Алерт» объявил срочный поиск 81-летней жительницы Рязани Тамары Мастаковой. В день публикации ориентировки, 25 апреля, она ушла из дома в неизвестном направлении.

Волонтеры сообщают, что женщина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Ее приметы: рост 157-160 см, телосложение худощавое, волосы седые до плеч, глаза голубые. Также известно, что на пропавшей был ярко-розовый махровый халат и фиолетовые сланцы.

С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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