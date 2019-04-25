«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева»
Жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» будет расположен в историческом центре Рязани на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.
— Молодые амбициозные и уже состоявшиеся люди смогут поистине оценить настоящий европейский комфорт современной жизни, — пояснили в пресс-службе девелопера. — Новый жилой комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» - дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха.
Компания «Мармакс» сообщила, что в нескольких минутах от строящегося объекта комплекса ведущие компании такие, как «Сбербанк» или «Газпромбанк» открыли свои главные городские офисы. Рядом с улицей Чапаева находится Екатерининский храм памятник архитектуры прошлого столетия.
Фото: компания "Мармакс".
— Недалеко от комплекса находится улица Почтовая - главная пешая улица города, Лыбедский бульвар и площадь Ленина, — рассказали в компании «Мармакс». — Но это не все преимущества расположения комплекса. «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» открывает большие возможности для выбора учебного заведения для детей – рядом расположены детские сады.
Фото: компания "Мармакс".
Девелопер также отметил, что в шаговой доступности находятся именитые школы, выпустившие многие поколения выдающихся рязанцев:
- гимназия №1 им. В.П. Екимецкой (ул. Горького),
- гимназия №2 им. И.П. Павлова (ул. Соборная),
- лицей №4 (пл. Соборная),
- школа №6 с углублённым изучением французского языка (ул. Семинарская),
- школа №7 «Русская классическая школа» (ул. Николодворянская),
- школа №3 «Центр развития образования» (ул. Дзержинского).
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