«Мармакс» рассказал об окружении комплекса бизнес-класса «Достояние на Чапаева»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-04-25T18:11:56+03:00

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Жилой комплекс бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» будет расположен в историческом центре Рязани на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской.

— Молодые амбициозные и уже состоявшиеся люди смогут поистине оценить настоящий европейский комфорт современной жизни, — пояснили в пресс-службе девелопера. — Новый жилой комплекс «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» - дом для активных городских жителей, решительных в своих планах и намерениях, знающих цену своего успеха.

Компания «Мармакс» сообщила, что в нескольких минутах от строящегося объекта комплекса ведущие компании такие, как «Сбербанк» или «Газпромбанк» открыли свои главные городские офисы. Рядом с улицей Чапаева находится Екатерининский храм памятник архитектуры прошлого столетия.

Фото: компания "Мармакс".

— Недалеко от комплекса находится улица Почтовая - главная пешая улица города, Лыбедский бульвар и площадь Ленина, — рассказали в компании «Мармакс». — Но это не все преимущества расположения комплекса. «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева» открывает большие возможности для выбора учебного заведения для детей – рядом расположены детские сады.

Фото: компания "Мармакс".

Девелопер также отметил, что в шаговой доступности находятся именитые школы, выпустившие многие поколения выдающихся рязанцев:

- гимназия №1 им. В.П. Екимецкой (ул. Горького),

- гимназия №2 им. И.П. Павлова (ул. Соборная),

- лицей №4 (пл. Соборная),

- школа №6 с углублённым изучением французского языка (ул. Семинарская),

- школа №7 «Русская классическая школа» (ул. Николодворянская),

- школа №3 «Центр развития образования» (ул. Дзержинского).

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ИСТОЧНИК KP.RU