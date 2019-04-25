Руководитель рязанской ГИБДД сменил работу

СЕГОДНЯ 18:03 2019-04-25T18:04:31+03:00

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Олег Иванов, руководивший УГИБДД по Рязанской области с 2015 года, покинул свою должность и получил назначение в другое структурное подразделение полиции. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе областного УМВД, теперь он возглавил центр временного содержания иностранных граждан.

Временно исполняет обязанности начальника Сергей Романов. Ранее он занимал пост заместителя.

ИСТОЧНИК KP.RU