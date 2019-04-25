2019-04-25T17:14:14+03:00
Политика

Юлия Рокотянская: Наша главная задача - работать на повышение уровня жизни рязанцев

Глава муниципального образования представила отчет о своей деятельности депутатам городской Думы
Антон КОНОВАЛОВ
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25 апреля председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская представила отчет о деятельности главы муниципального образования за 2018 год. Она остановилась на самых значимых результатах работы, отметив, что все ею перечисленное – это плоды труда всего депутатского корпуса.

В Рязани воплощались в жизнь 14 муниципальных и 3 ведомственные программы, все они продолжают действовать. Так, по программе «Формирование современной городской среды» отремонтировано 14 дворовых территорий, а еще 17 планируется благоустроить в текущем году.

- Вместе с населением мы должны организовать депутатский контроль качества и сроков ремонта, - отметила Юлия Рокотянская.

Еще одной вехой стало продление на 10 лет моратория на застройку зеленых зон. Одновременно с этим решено развивать существующие парки и скверы и создавать новые.

Председатель городской Думы отдельно затронула ключевые направления работы каждого комитета, рассказала о развитии межмуниципального и международного сотрудничества, а также о работе над важнейшими документами, такими как уже принятые новые Правила благоустройства.

Особо глава муниципального образования остановилась на формировании бюджета на 2019-2021 годы. По результатам публичных слушаний по проекту поступило 58 обращений, и ни одно из них не осталось без внимания. 360 предложений рязанцев были распределены по годам, а некоторые уже удалось реализовать. Кстати, именно в процессе формирования бюджета решено было создать муниципальную программу «Развитие городских окраин города Рязани», которая может быть принята уже в 2019 году.

Юлия Рокотянская поблагодарила коллег, пожелав работать еще более активно и успешно.

- Нашей главной задачей является работа, направленная на повышение уровня жизни горожан, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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