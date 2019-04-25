2019-04-25T16:17:59+03:00
Общество

В Рязани больше 20 гектаров вдоль Московского шоссе признали лесом

Официально в зону, не предполагающую застройки, участок внесла гордума
Антон КОНОВАЛОВ
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25 апреля на заседании Рязанской городской Думы территория площадью 21,5 гектара вдоль Московского шоссе официально стала лесом. До этого она находилась в зоне обслуживающих и деловых объектов, где разрешена застройка, и зоне парков, скверов, бульваров.

Некоторые участки предоставлены в аренду юридическим лицам. На публичных слушаниях по изменениям в Генплан, которые проходили еще осенью 2017 года, против высказывались ООО «Горизонт» и ООО «Автотехресурс», в итоге администрации рекомендовали проект отклонить.

Затем депутаты, на сей раз областные, включили территорию в зеленый пояс Рязани. Проект изменений, инициатором которых выступила администрация областного центра, был доработан и внесен в гордуму. Теперь он принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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