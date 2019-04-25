2019-04-25T16:00:13+03:00
Недвижимость

В целом ряде МКД в пригороде Рязани нет воды несколько дней

Об этом «Комсомолке» сообщили жители Солотчи
Ян ПО
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Несколько многоквартирных домов на улице Мещерской в Солотче испытывают перебои с водой. Все началось в воскресенье 21 апреля, когда сломался насос, подающий воду на водонапорную башню. Из-за этого в домах отключилась холодная вода. В понедельник приехала ремонтная бригада «Водоканала», насос поменяли, вода появилась. Затем потекла труба, сломалась автоматика насоса. 25 апреля целый ряд домов по Мещерской улице: 2Б; 16 к.1; 16 к.2 – испытывает проблемы с водоснабжением . Примечательно, что дома обслуживают различные УК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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