На площади Победы в Рязани заработала Пасхальная ярмарка

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-25T14:58:32+03:00

Более 20 местных производителей предлагают горожанам мед, куличи, яйца и многие другие продукты

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25 апреля на площади Победы открылась традиционная Пасхальная ярмарка, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Перед МКЦ и торгового центра «Виктория плаза» разместили 28 торговых мест, на которых два десятка рязанских производителей представили свои товары.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Рязанцы и гости города смогут купить пасхальные товары — куличи, мучные кулинарные изделия, творог, молоко, сыры, яйца и мед.

Ярмарка продолжит работу 26 апреля с 09:00 до 18:00.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU