ХК «Рязань» установил рекорд ВХЛ

СЕГОДНЯ 14:02 2019-04-25T14:11:36+03:00

Фото с самого популярного матча ВХЛ.

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В среду, 24 апреля, хоккейный клуб «Сарыарка» из Караганды стал чемпионом ВХЛ 2018/2019 годов, выиграв финальную серию у тюменского «Рубина» со счетом 4:1.

Минувший сезон в свой актив может записать и ХК «Рязань», вышедший в стадию плей-офф, где проиграл будущему финалисту - тюменскому «Рубину». Заключительная игра этой серии ознаменовалась массовыми побоищами.

Во многом именно благодаря эпическому кулачному сражению матч «Рязань» – «Рубин» на канале ВХЛ в YouTube стал самым просматриваемым среди всех матчей (абсолютно за все сезоны). Игру посмотрели 112 000 пользователей. Это рекорд!

Справедливости ради признаем, что самым популярным роликом (не матчем) на канале ВХЛ в YouTube остается кулачная схватка тренеров ТХК и клуба «Ижсталь» (144 000 просмотров).

К слову, ХК «Рязань» в рамках регулярного чемпионата дважды обыграл будущего чемпиона. Дома «горожане» выиграли матч у «Сарыарки» со счетом 3:2 (по буллитам), в гостях - 2:1.

Фото с самого популярного матча ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU