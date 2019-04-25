С конца апреля и до 11 мая рязанские МФЦ поменяют график работы
Территориальные отделы МФЦ Рязанской области в начале мая поменяют режим работы, сообщает пресс-служба госучреждения.
График с 30 апреля по 11 мая таков:
– 30 апреля отделы в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове и Шилове работают с 8:00 до 19:00, остальные с 8:00 до 17:00;
– 1 мая – выходной;
– 2 и 4 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 16:00, в районах области – с 9:00 до 13:00;
– 3, 5 и 12 мая – выходные;
– 6 мая отделы по всей области работают с 8:00 до 18:00;
– 7 мая отделы в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове и Шилове работают с 8:00 до 20:00, остальные с 8:00 до 18:00;
– 8 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 19:00, в области с 9:00 до 17:00.
– 9 мая – выходной;
– 10 мая и 11 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 16:00, в области с 9:00 до 13:00.
С 13 мая все подразделения МФЦ вернутся к обычному графику. Дополнительная информация по телефону 7 (4912) 55-50-55.
ИСТОЧНИК KP.RU