2019-04-25T12:37:14+03:00
Общество

С конца апреля и до 11 мая рязанские МФЦ поменяют график работы

Привычный режим вернут в понедельник, 13 числа
Мария БЛИНОВА
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Территориальные отделы МФЦ Рязанской области в начале мая поменяют режим работы, сообщает пресс-служба госучреждения.

График с 30 апреля по 11 мая таков:

– 30 апреля отделы в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове и Шилове работают с 8:00 до 19:00, остальные с 8:00 до 17:00;

– 1 мая – выходной;

– 2 и 4 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 16:00, в районах области – с 9:00 до 13:00;

– 3, 5 и 12 мая – выходные;

– 6 мая отделы по всей области работают с 8:00 до 18:00;

– 7 мая отделы в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове и Шилове работают с 8:00 до 20:00, остальные с 8:00 до 18:00;

– 8 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 19:00, в области с 9:00 до 17:00.

– 9 мая – выходной;

– 10 мая и 11 мая отделы в Рязани работают с 9:00 до 16:00, в области с 9:00 до 13:00.

С 13 мая все подразделения МФЦ вернутся к обычному графику. Дополнительная информация по телефону 7 (4912) 55-50-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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