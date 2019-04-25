2019-04-25T12:18:09+03:00
Звезды

Рязанский хор выступит в филармонии с программой «Песни о весне и Победе»

Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу мая 1945 года и вспомнить любимые песни тех лет
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Фото: Рязанская областная филармония.Фото: Рязанская областная филармония.
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8 мая в областной филармонии состоится концерт Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е. Попова. Артисты под руководством художественного руководителя Светланы Суховой представят программу «Песни о весне и Победе».

Подобные выступления для коллектива уже стали традицией. В этом году хор приглашает слушателей окунуться в атмосферу мая 1945 года, вспомнить песни, которые любимы не одним поколением и поются от чистого сердца – «Темная ночь», «Катюша», «Шла пехота», «Победный май», «Синий платочек» и другие.

Начало концерта в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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