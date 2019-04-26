У жителя рязанской глубинки изъяли более 280 граммов марихуаны
Наркотики парень прятал в своей комнате
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Полицейские изъяли крупную партию марихуаны в поселке Сараи. У оперативников появилась информация, что 25-летний подозреваемый мог пристраститься к курению растительных наркотиков.
Обыскав его жилище в присутствии понятых, полицейские обнаружили пакет с растительной смесью с характерным запахом.
«Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил у себя дома марихуану массой более 280 граммов», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU