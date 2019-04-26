У жителя рязанской глубинки изъяли более 280 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 14:44 2019-04-26T14:44:29+03:00

Наркотики парень прятал в своей комнате

Изменить размер текста: A A

Полицейские изъяли крупную партию марихуаны в поселке Сараи. У оперативников появилась информация, что 25-летний подозреваемый мог пристраститься к курению растительных наркотиков.

Обыскав его жилище в присутствии понятых, полицейские обнаружили пакет с растительной смесью с характерным запахом.

«Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил у себя дома марихуану массой более 280 граммов», - говорится в сообщении УМВД России по Рязанской области.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU