2019-04-25T11:40:07+03:00
Спорт

У футбольного клуба «Рязань» появился новый сайт

Прежний портал продается за полмиллиона рублей
Александр ЕФАНОВ
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Фото: ФК "Рязань".Фото: ФК "Рязань".
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У главной футбольной команды региона ФК «Рязань» появился новый сайт с доменным именем fc-ryazan.ru, сообщает клубная пресс-служба.

«Все самые свежие новости из жизни команды, таблицы результатов, анонсы и не только - заходите к нам в гости, знакомьтесь и получайте информацию из первых уст», — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-атташе ФК «Рязань» Алена Королькова, сайт только начал свою работу, потому он будет «дополняться и редактироваться».

Напомним, ранее прежний сайт футбольного клуба не принадлежал ФК «Рязань». После того, как руководство решило расстаться с человеком, который им занимался, тот выставил портал на продажу за 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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