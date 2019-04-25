У футбольного клуба «Рязань» появился новый сайт

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-25T11:40:07+03:00

Изменить размер текста: A A

У главной футбольной команды региона ФК «Рязань» появился новый сайт с доменным именем fc-ryazan.ru, сообщает клубная пресс-служба.

«Все самые свежие новости из жизни команды, таблицы результатов, анонсы и не только - заходите к нам в гости, знакомьтесь и получайте информацию из первых уст», — говорится в сообщении.

Как отметила пресс-атташе ФК «Рязань» Алена Королькова, сайт только начал свою работу, потому он будет «дополняться и редактироваться».

Напомним, ранее прежний сайт футбольного клуба не принадлежал ФК «Рязань». После того, как руководство решило расстаться с человеком, который им занимался, тот выставил портал на продажу за 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU