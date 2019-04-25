2019-04-25T10:45:38+03:00
Общество

В Рязанской области – новый районный прокурор

Алексей Алябьев возглавил надзорное ведомство Сараевского района
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Алексей Алябьев. Фото: пресс-служба.Алексей Алябьев. Фото: пресс-служба.
Изменить размер текста:

Приказом Генерального прокурора России от 23 апреля текущего года прокурором Сараевского района назначен советник юстиции Алексей Викторович Алябьев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Алябьев родился на рязанской земле в 1978 году и практически вся его служебная биография связана с родным регионом. В органах прокуратуры служит с 2005 года. Трудовую деятельность начинал помощником прокурора Шиловского района, затем работал следователем прокуратуры Шацкого района. С 2006 года был заместителем прокурора Путятинского района Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На улице Зубковой в Рязани произошло ограбление
С конца апреля и до 11 мая рязанские МФЦ поменяют график работы
На одной из улиц Рязани на три недели перекроют движение
Рязанский хор выступит в филармонии с программой «Песни о весне и Победе»
У футбольного клуба «Рязань» появился новый сайт
Коммунисты приглашают рязанцев присоединиться к первомайскому шествию
Стали известны имена рязанских педагогов, претендующих на звание «Учитель года»
В Рязанской области продолжится реализация партпроекта «Городская среда»
Ночью в селе Путятино на пожаре погиб инвалид
На одной из улиц Рязани иномарка сбила еще одного мотоциклиста
В Рязани проходит «Большой Фестиваль Роботов»
Вопрос о новом главе администрации Рязани снова перенесли
В Рязани открылись вакансии на должности мировых судей
На выезде из Рязани произошло ДТП с двумя грузовиками
В ночь на пятницу в Рязани закроют движение на Северной окружной дороге
Во время Пасхи рязанцы смогут доехать до кладбищ на дополнительных автобусах
Вынесен приговор убийце бабушки, мешавшей ему спать
В Путятинском районе горит пилорама и участки еще в двух селах
Стали известны подробности ограбления храмов в Рязанской области
Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»
По вине рязанки годовалый ребенок получил сильный ожог от батареи отопления
Жителей Рязанской области суд «развел» с тремя иностранцами
Рязанские десантники устроили акцию протеста у памятника генералу Маргелову
Погибшая в ванной 11-летняя рязанка, была единственным ребенком в семье