В Рязанской области – новый районный прокурор

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-25T10:45:38+03:00

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Приказом Генерального прокурора России от 23 апреля текущего года прокурором Сараевского района назначен советник юстиции Алексей Викторович Алябьев. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Алексей Алябьев родился на рязанской земле в 1978 году и практически вся его служебная биография связана с родным регионом. В органах прокуратуры служит с 2005 года. Трудовую деятельность начинал помощником прокурора Шиловского района, затем работал следователем прокуратуры Шацкого района. С 2006 года был заместителем прокурора Путятинского района Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU