На выезде из Рязани произошло ДТП с двумя грузовиками
Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются
Фото: ПУВР|Андрей Белозеров.
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Вечером 24 апреля на Куйбышевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
По информации очевидцев, в попутном направлении столкнулись два грузовика. Сведений о пострадавших не поступало. Судя по фотографиям, один из грузовых автомобилей с мордовским госномером.
Подробности аварии уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU