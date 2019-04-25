На выезде из Рязани произошло ДТП с двумя грузовиками

СЕГОДНЯ 07:58 2019-04-25T08:01:00+03:00

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Вечером 24 апреля на Куйбышевском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По информации очевидцев, в попутном направлении столкнулись два грузовика. Сведений о пострадавших не поступало. Судя по фотографиям, один из грузовых автомобилей с мордовским госномером.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU